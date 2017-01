Neue Angebote: Indoor-Soccer, Open House und mehr

Eschweiler. Die evangelische Kinder- und Jugendarbeit in Weisweiler und Dürwiß hat ihr Programm geändert: Ab sofort findet immer montags von 16 bis 18 Uhr Indoor-Soccer (12-18 Jahre) in der Turnhalle der GGS Weisweiler, Auf dem Driesch 28, statt.

Dienstags heißt es von 18 bis 21 Uhr im Jugendheim „Dings“ in Dürwiß an der Konrad-Adenauer-Straße 35 für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren: Open House.

Kinder machen Theater (ab neun Jahren) lautet das Motto immer mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr. Veranstaltungsort ist wiederum das Jugendheim „Dings“ in Dürwiß.

Jugendheim „Whitecastle“

Jeden letzten Mittwoch im Monat steht von 18 bis 20 Uhr eine Kinderdisco (sechs bis zwölf Jahre) auf dem Programm. Ort: Jugendheim „Dings“ in Dürwiß. Donnerstags trifft man sich von 16 bis 20 Uhr im Jugendheim „Whitecastle“ in Weisweiler am Burgweg 7 zum Open House (sechs bis 18 Jahre).