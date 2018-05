Eschweiler - Neal Black & The Healers: Innovatives vom Ufer des San Antonio River

Eschweiler. Neal Black & The Healers sind am Dienstag, 5. Juni, zu Gast bei Blues meets Rock. Konzertbeginn ist um 20.15 Uhr im Rio in der Schnellengasse 18.

Neal Black aus San Antonio, Texas, ist einer der wichtigsten Musiker der aktuellen amerikanischen Musikszene. Verwurzelt in der Tradition der Texasspieler, aber Neal ist kein Imitator, er ist Innovator. Ein powervoller Musiker und Songschreiber mit Jahre langer Erfahrung. Das Album „Before Daylight“, herausgekommen im März 2014, war Nummer 1 in den France Blues Radio Charts, Album der Woche im Belgium National Radio, ,Album der Woche im Netherlands National Radio und erreichte fünf Sterne in den Bewertungen der deutschen Presse. Außerdem wurden seine Songs auf und ab gespielt in den U.S.A in B.B King‘s Bluesville Satellite Radio Programm.

Neal Black gilt als erfrischende Belebung der oft eingefahrenen Standards im Rock und Bluesformat.

Einnahmen gehen bei diesem Konzert an die Musiker und sind zur reinen Kostendeckung. Wie immer sind Musiklehrer mit bis zu zehn Schülern bei vorheriger Anmeldung herzlich zum kostenfreien Besuch dieser Veranstaltung eingeladen.

Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro plus Gebühr, an der Abenkasse für 15 Euro. Nachlass gibt es bei Nachweis von Arbeitslosigkeit oder Behinderung sowie für Schüler, Studenten und Rentner!

Vorverkauf: Chaplin, Schnellengasse 13, Computer- Efemann, Dürener Straße 15, sie im Ashop, Grabenstraße 41.