Eschweiler.

„Berg frei“ hieß es am vergangenen Samstag an der Dürwisser Grillhütte, als die Eschweiler Naturfreunde dort ihr 95-jähriges Bestehen feierten. Bei strahlendem Sonnenschein und unter blauem Himmel schwelgten sie in Erinnerungen, spielten Boule, genossen gemeinsam Leckeres vom Grill und blickten auf die Historie der Naturfreunde zurück.