Röetsche/Pomp.

Fastelovend ist bunt, einfallsreich und lebensfroh, vermittelt Spaß an der Freude und ist im besten Sinne „jeck“. Und: Fastelovend grenzt niemanden aus, sondern führt „zesamme“. Unter dieser Überschrift begrüßte Präsident Stephan Lenzen am Samstagabend das fantasievoll kostümierte närrische Volk in der gut besuchten Delio-Arena des Hauses Flatten zur Kostümsitzung der KG Narrenzunft Pumpestich.