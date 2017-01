Eischwiele.

Auch die kleinen Narren ließen es am Wochenende ordentlich krachen und zeigten in gleich vier Sälen, dass auch sie schon ganz wie die Großen feiern können. Bei den Nachwuchsjecken der KG Ulk Hehlrath entführte Kinderpräsidentin Kim Müller, in ihrer dritten und letzten Session, ihre Gäste in die „Sesamstraße“.