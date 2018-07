Eschweiler.

Das war ein blinder Alarm in guter Absicht. Ein Spaziergänger, der nach 22 Uhr am Donnerstagabend am Blausteinsee unterwegs war, hatte mitten im See einen Schwimmer entdeckt und glaubte, dass der Mann (oder die Frau) in Not geraten sei. Er alarmierte die Feuerwehr. Die rückte sofort mit zwei Rettungsbooten an und machte sich sofort auf die Suche.