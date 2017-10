„Nacht der offenen Kirchen“: Das Programm in Eschweiler

Eschweiler. Die „Nacht der offenen Kirchen“ beginnt am 30. Oktober bereits um 17 Uhr. Im folgenden ein Überblick über die Angebote an diesem Abend:

Agapegemeinde (Kaiserstraße 64): ab 20.15 Uhr alle 45 Minuten „Zeit der Stille“; 22.30 Uhr Schlusssegen.

Evangelische Kirchengemeinde Eschweiler (Dreieinigkeitskirche, Moltkestraße 3): 20 bis 22.30 Uhr Ausstellung „Evangelisch in Eschweiler“; 20 Uhr „Lieder Israels“ - Klezmermusik mit Bärbel Ehlert und Friedhelm Lutzer; 21.30 Uhr „Lieder und Musik zum Abend“ mit dem Handglockenchor „Bells of Glory“; 22 Uhr: Andacht; 22.30 Uhr Schlusssegen.

Evangelische Gemeinde/Pfarrgemeinde St. Severin Weisweiler: 20 Uhr Ökumenischer Taizégottesdienst in der Pfarrkirche St. Severin; 21 Uhr Gespräche im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde; 22 Uhr Lieder aus der IONA-Kommunität Schottland in der Evangelischen Auferstehungskirche; 22.30 Uhr Schlusssegen in der Evangelischen Auferstehungskirche.

Freie evangelische Gemeinde Eschweiler (Kopfstraße 20): 20 bis 22.30 Uhr Bibellesungen und Musik zu Gottes Wort; 22.30 Uhr Schlusssegen.

Pfarrkirche St. Peter und Paul: 20 Uhr Orgelimprovisation zu biblischen Bildern/Texten mit Kristofer Kiesel an der Bach-Orgel; 20.30 Uhr Chorimprovisationen mit mittelalterlichen Gesängen vom Projektchor; 21.15 Uhr Weltliche Melodien aus Charts, Werbung und Fernsehen erraten und Preise gewinnen – Kristofer Kiesel an der Bach-Orgel; 21.50 Uhr Zeitgenössischer, reduzierter Jazz für Saxofon mit Chris „Cripo“ Possmann; 22.30 Uhr Schlusssegen.

Pfarrkirche St. Bonifatius Dürwiß: 19.30 Uhr Filmvorführung über Martin Luther; 22.30 Uhr Schlusssegen.

Kapelle des St.-Antonius-Hospitals: 20 bis 22.30 Uhr „Visionen vom inneren Leuchten“ und „Über das Mitgefühl“ – eine spirituelle Kunsterfahrung, präsentiert von der Malerin Monika Jonas; 21, 21.30 und 22 Uhr jeweils zehnminütige geführte Meditationen; 22.30 Uhr Schlusssegen.

Pfarrkirche St. Marien: 20 Uhr Begrüßung von Pfarrer Hannokarl Weishaupt, danach Jazzmusik mit der „Renew Brass Band“ unter der Leitung von Fats von Gerolstein; 20.30 Uhr „Und die Nacht ist voller Gesang“ – offenes Singen mit der Musikgruppe St. Marien, dazwischen Texte zum Schmunzeln und Nachdenken; 21 Uhr „Renew Brass Band“; 21.30 Uhr „Und die Nacht ist voller Gesang“; 22 Uhr Taizé-Gebet; 22.30 Uhr Schlusssegen.

Räume der Gemeinde St. Antonius Bergrath, Pfarrer-Kleinermanns-Straße 11): 17 bis 19 Uhr, alle halbe Stunde, „Die Zehn Gebote – alt und verstaubt oder gegenwärtig und aktueller denn je!?“, untermalt mit Musik und Geräuschen.