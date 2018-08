Eschweiler.

Sein Werdegang brachte ihn auf das Plakat einer deutschlandweiten Kampagne, in Eschweiler hat er in sieben Jahren Spuren hinterlassen: Am Sonntag wird Kaplan Andreas Züll mit einem Gottesdienst in St. Peter und Paul verabschiedet. Der 42-Jährige übernimmt als Pfarrer die Leitung der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Blankenheim-Dahlem.