Eschweiler.

„HP“ und Ellen Schüllers Konzertreihe „Jazz in the kitchen“ hat in Eschweiler schon eine feste Fangemeinde. In ihrem Haus am Burgfeld begrüßten die beiden bereits namhafte Musiker aus der internationalen Jazz-Szene. Mit den Brüdern Roy und Elmer Louis und dem Pianisten Daniel Kögel sind am Sonntag, 18. Juni, ab 12 Uhr erneut musikalische Weltreisende zu Gast.