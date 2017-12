Eschweiler.

„Das ist absoluter Quatsch!“ Mit diesen Worten reagierte Bürgermeister Rudi Bertram am Dienstag auf die Nachricht aus Düsseldorf, dass Kommunen ihre mundartlichen Namen auf die Ortseingangsschilder setzen können. Der Verwaltungschef will natürlich einer politische Entscheidung im Rat nicht vorgreifen, allerdings kündigte er an, es nicht empfehlen zu wollen.