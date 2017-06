Mountainbiker der ESG erfolgreich bei Rennsaison gestartet

Eschweiler. Die beiden Mountainbiker der Eschweiler Sportgemeinschaft (ESG), Philipp Hildebrandt und Michael Swaton, sind erfolgreich in die Rennsaison gestartet.

Beim Bike-Festival in Willingen sind beide sowohl beim Mountainbike-Marathon über 55 Kilometer und 1600 Höhenmeter gestartet als auch beim erstmals ausgetragenen Warsteiner-Cup, einem Straßenrennen über 58 Kilometer und 1000 Höhenmeter.

Auf matschiger Rennstrecke des MTB-Marathons wurde bereits um 7.30 Uhr morgens gestartet. Das Wetter am Renntag war leicht bewölkt, also optimal. Für die Rennfahrer der ESG war es eine Premiere, zusammen mit zahlreichen Werksfahrern, beispielsweise des Team Bulls, zu starten. Das Rennen verlief ohne Stürze und größere Pannen – nur Hildebrandts Flaschenhalter löste sich und setzte sich im Antrieb fest.

Nach 55 Kilometern und 1600 Höhenmetern sprang für Hildebrandt der 69. Platz (2:43.16 Stunden) und für Swaton der 24. Platz (2:26.32) heraus, was bei dem Fahrerfeld für vollste Zufriedenheit sorgte. Der restliche Tag wurde dann bei der Expo und im Bett verbracht, denn am nächsten Morgen stand das zweite Highlight an, der Warsteiner-Cup.

Der Veranstalter gewährte eine halbe Stunde mehr Schlaf, so dass pünktlich um 8 Uhr der Startschuss fiel. Los ging es mit dem 29 Kilometer langen Rundkurs aus Willingen heraus. Beim ersten Berg hieß es dann: attackieren und Plätze gut machen.

Die Fahrer durften selbst wählen, ob sie zwei, drei oder vier Runden fahren wollten – die Mountainbiker der ESG entschieden sich für die Kurzstrecke, da die Beine noch schwer vom Vortag waren. Hildebrandt belegte Platz 11 (1:57:36 Stunde) und Swaton Platz 6 (1:53:06).