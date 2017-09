Eschweiler/Nürburgring.

Robert Wickens fuhr auf dem Nürburgring zu seinem ersten Saisonsieg. Der Mercedes-AMG-Pilot hatte das Rennen von Platz drei aus in Angriff genommen und überquerte nach 40 Runden die als Sieger die Ziellinie. Nach dem Vierfacherfolg am Samstag feierten die Stuttgarter mit Paul Di Resta auf Platz zwei diesmal einen Doppelsieg. Das Podium in der Eifel komplettierte als Dritter Titelverteidiger Marco Wittmann, der BMW-Werksfahrer wahrte damit seine Meisterschaftschancen.