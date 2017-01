Mobile Jugendarbeit lädt zur Soccer-Night ein

Eschweiler. Es geht wieder einmal rund in der Jahnhalle: Die Mobile Jugendarbeit des Jugendamtes der Stadt Eschweiler veranstaltet am Freitag, 27. Januar, die Soccer-Night in der Sporthalle an der Jahnstraße.

Alle fußballinteressierten Jugendlichen ab 14 Jahren sind herzlich eingeladen, bei dieser kostenlosen Nachtveranstaltung mitzumachen.

Wer dabei sein und sein fußballerisches Können unter Beweis stellen will, der kann sich vor Ort zwischen 21 und 21.15 Uhr zum Turnier anmelden. Um 21.30 Uhr beginnt das Turnier. Es wird nach dem „Fair-Play-Prinzip“ gespielt. Die Mannschaften können durch die Teilnehmer selbst zusammengestellt werden.

Wer Spaß am Kicken hat, der muss allerdings nicht gleich in Mannschaftsstärke anrücken: Auch einzelne Jugendliche haben die Möglichkeit, an dem Turnier teilzunehmen.

Weitere Informationen rund um die bereits traditionelle Soccer-Night gibt es auf der Homepage der Mobilen Jugendarbeit unter www.mobija.de oder telefonisch unter Telefon 7487462.