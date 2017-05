Mobile Jugendarbeit bietet wieder Segeltörn an Letzte Aktualisierung: 17. Mai 2017, 13:31 Uhr

Eschweiler. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Jugendhilfeverein Fallschirm in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Eschweiler in den Sommerferien einen Segeltörn (Montag, 24., bis Freitag, 28. Juli) für Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14 bis 18 Jahren auf dem Ijsselmeer in den Niederlanden.