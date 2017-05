Eschweiler.

Knapp zwei Jahre ist es her, dass am Sticher Berg ein Stück Industriegeschichte zu Ende ging; Nach 170 Jahren in Familienbesitz wechselte die F.A. Neuman-Anlagentechnik den Besitzer. Die Indener Unternehmer Arno Breuer und Katharina Breuer-Quast übernahmen das Traditionsunternehmen mit dem Versprechen, niemand hier müsse um seinen Job fürchten.