MGV St. Gregorius Röhe begeistert in der Röher Pfarrkirche

Eschweiler. Einen bunten Melodienstrauß überreichte der MGV St. Gregorius Eschweiler-Röhe seinem Publikum – getreu dem Motto des Konzertes . In der Röher Kirche empfing der MGV nicht nur viele Zuhörer, sondern auch das Akkordeon-Orchester Breinig.

Den Auftakt machte der MGV St. Gregorius. „Genießen sie unsere Musik und vergessen sie für eine Moment die Alltagssorgen“, meinte Michael Block, der Vorsitzende des MGV, gleich zu Beginn. Die Sänger begrüßten dann musikalisch die aktuelle Jahreszeit mit „Der Frühling ist da“ von L. Baumann. Es folgte ein Ausflug in die Oper. Mit „Schon die Abendglocken klingen“ versetzte der Chor die Kirche in eine angenehme ruhige Stimmung.

René Rolle an der Orgel untermalte dies gekonnt. Diese Stimmung setzte sich dann weiter fort im nächsten Stück „Nabucco“, die dann in der Befreiung von Judah endete und ihr freudiges Finale im „Jägerchor“ aus dem Freischütz fand. Der Chor lief dabei zur Höchstform auf, diese tolle Leistung würdigte das Publikum mit viel Applaus.

Das Akkordeon-Orchester unter der Leitung von Andrea Deserno brachte mit der Suite Gothique die „Toccata“ von Léon Boéllmann, „Palladio“ von Karl Jenkins und „Präludium und Tango“ von Bach, bearbeitet von Thomas Ott, sehr besinnliche Stücke zu Gehör und bekam sehr viel Beifall. An diesem Nachmittag gewann das Orchester mit Sicherheit neue Fans dazu.

Im zweiten Block des Männerchores wurde ganz auf Melodien der 60er und 70er Jahre gesetzt. Mit „Hörst du das Lied aus längst vergangener Kinderzeit“ vom Chor a cappella brillant vorgetragen begeisterten die Sänger das Publikum, und so mancher erinnerte sich zurück an diese Zeit. Besonders viel Applaus gab es für die russische Volksweise „Lied der Sehnsucht“ und die Volksweise „La Golondrina“ aus Mexiko, beide von Otto Groll. René Rolle begleitete beide Stücke am Piano.

Nach dem im ersten Teil das Akkordeon–Orchester mit ruhigeren Tönen am Start war, ging es mit „Solveigs Lied“ von Edvard Grieg und „Por una cabeza“ von Carlos Gardel stimmungsvoll weiter. Den Höhepunkt erreichten die Breiniger mit „A Klezmer Karnival“. Letzteres wurde mit riesigem Applaus bedacht.

Die Akteure hatten sich für den Abschluss noch etwas Besonderes einfallen lassen. Die Röher Sänger und das Akkordeon-Orchester stimmten, passend zum Wonnemonat, das Lied „Der Mai ist gekommen“ an, und das aufmerksame Publikum sang mit. So entstand ein ganz besonderer Klang in der Röher Kirche.

Da der Chor immer wieder Verstärkung braucht, wurden alle Anwesenden vom Vorsitzenden Michael Block herzlich zur nächsten Chorprobe eingeladen.

Während des diesjährigen Frühlingskonzertes wurden auch Ehrungen vorgenommen. So wurden die Sänger Josef Stump und Heinz-Willi Schiffeler für 65 Jahre sowie Chorleiter Helmut Lausberg für 50 Jahre treue Mitgliedschaft zum MGV Röhe ausgezeichnet. Heinz Keusgen (65 Jahre) und Simon Stump (sogar 70 Jahre) konnten krankheitsbedingt ihre Ehrung an diesem Nachmittag nicht persönlich entgegennehmen.

Die Gäste in der Kirche waren sich nach dem Konzert einig: Es war ein rundum gelungener Nachmittag von und mit dem MGV St. Gregorius.