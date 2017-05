Eschweiler.

Überzeugender geht es nicht! Mit einem 3:0-Erfolg beim VfR Forst zum Saisonauftakt am 21. August des vergangenen Jahres übernahm der SV St. Jöris die Tabellenspitze in der Gruppe 2 der Kreisliga B. Eine Platzierung, die die Mannschaft von Trainer Wilfried Lisowski nicht mehr abgab und vor allem auch nach dem letzten Spieltag am 11. Juni inne haben wird.