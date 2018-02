Eschweiler.

Einmal im Leben im Fernsehen sein – manch einer träumt vielleicht davon. Für Marc Meuser (27) ging dieser Traum nun in Erfüllung, in der Kochserie „Mein Lokal, Dein Lokal – der Profi kommt“ wird er in dieser Woche gemeinsam mit vier Mitstreitern aus der Städteregion Aachen um den 1. Platz kochen.