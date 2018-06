Eschweiler - Medizinforum zu Darmkrebs: Die zweithäufigste Tumorerkrankung

Eschweiler. „Alarm im Darm – was tun?“ lautet das Thema des nächsten Medizinforums unserer Zeitung am Mittwoch, 27. Juni, 19 Uhr, im Talbahnhof am Raiffeisen-Platz.

Unter der bewährten Leitung von Dr. Eberhardt Schneider, Chefarzt und Ärztlicher Leiter des Euregio-Rehazentrums am St.-Antonius-Hospital, stehen Dr. Mario Dellanna, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Minimalinvasive Chirurgie, Proktologie und Adipositaschirurgie, Dr. Martin Schlicht, Facharzt für Innere Medizin am St.-Antonius-Hospital, und Dr. Magid Salama, niedergelassener Allgemeinmediziner, unseren Lesern Rede und Antwort.

Wenn im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung die Diagnose Darmkrebs gestellt wird, müssen sich Patienten vertrauensvoll an Ihren Hausarzt wenden, der Sie denn in ein Tumorzentrum einweist. Hier werden dann die Experten alle nötigen Untersuchungen ergänzen um das Stadium der Erkrankung genau zu erfassen.

In einer gemeinsamen Tumorkonferenz mit Ärzten aus verschiedenen Fachrichtungen wird ganz individuell der beste Therapieweg für jeden einzelnen Patienten festgelegt.

Damit ist gewährleistet, dass sich die Therapie, sei es eine Operation, Chemo- oder Strahlentherapie immer an den aktuellsten Empfehlungen der Fachgesellschaften orientiert und modernste Verfahren aus der Forschung dem Patient unmittelbar zugute kommen. Die Ärzte möchten beim Medizinforum unserer Zeitung den Darm in den Fokus nehmen. Dabei geht es neben der Vorsorge auch um die aktuellsten Diagnose- und Therapiemöglichkeiten bei dieser Erkrankung, die zur zweithäufigsten Tumorerkrankung in Deutschland zählt.