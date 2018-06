Eschweiler - Medizinforum: Darmkrebs, eine durchaus vermeidbare Krankheit

Eschweiler. „Alarm im Darm – was tun?“, lautet das Thema des nächsten Medizinforums unserer Zeitung am Mittwoch, 27. Juni, 19 Uhr, im Talbahnhof am Raiffeisen-Platz.

Unter der Leitung von Dr. Eberhardt Schneider, Chefarzt und Ärztlicher Leiter des Euregio-Rehazentrums am St.-Antonius-Hospital, stehen Dr. Mario Dellanna, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Minimalinvasive Chirurgie, Proktologie und Adipositaschirurgie, Dr. Martin Schlicht, Facharzt für Innere Medizin am St.-Antonius-Hospital, und Dr. Magid Salama, niedergelassener Allgemeinmediziner, unseren Lesern Rede und Antwort. Die Zellen der Dickdarmschleimhaut werden durch ihre Arbeit stark beansprucht und müssen sich ständig erneuern. Bei der Zellteilung kommt es immer wieder zu Fehlern beim Kopieren des Erbgutes der Zelle.

Fehlerhafte Zellen werden vom Immunsystem erkannt, unschädlich gemacht und entsorgt. Dennoch kommt es vor, dass Dickdarmzellen mit falschen Erbinformationen vom Immunsystem nicht rechtzeitig entdeckt werden. Das kann dazu führen, dass eine solche Zelle schneller wächst, sich unkoordiniert teilt und zum Tumor heranwächst.

So entwickelt sich in der Regel zuerst ein Dickdarmpolyp, eine gutartige Vorstufe, die erst durch weitere Teilungsfehler zu einem Karzinom, also einem bösartigen Tumor, werden kann. Dies geschieht in einem zeitlichen Rahmen von circa 10 bis 15 Jahren. Nur in wenigen Sonderfällen entsteht Darmkrebs nicht aus einem Polypen.

Regelmäßige Vorsorge

Die Experten sagen: „Das Glück beim Darmkrebs ist, dass diese Entwicklung viele Jahre braucht. Das heißt, ein kleiner Polyp wächst fünf bis zehn Jahre, fünf Jahre später wird Darmkrebs daraus. Wenn wir regelmäßig zur Vorsorge gehen, können diese frühen Stadien entdeckt werden, noch bevor Symptome auftreten.

Risikofaktoren für die Entstehung von Darmkrebs: häufiger Verzehr von rotem Fleisch und Fleischwaren, wobei hier neben der Menge auch die Art der Zubereitung des Fleisches eine Rolle spielt; ballaststoffarme Ernährung; regelmäßiger Alkoholgenuss; Rauchen; Übergewicht.