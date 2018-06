Eschweiler - Medizinforum „Alarm im Darm“ am 27. Juni

Medizinforum „Alarm im Darm“ am 27. Juni Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2018, 15:16 Uhr

Eschweiler. „Alarm im Darm – was tun?“ lautet das Thema des nächsten Medizinforums unserer Zeitung am Mittwoch, 27. Juni, 19 Uhr, im Talbahnhof am Raiffeisen-Platz.