Eschweiler.

Der 21. Rursee-Marathon bescherte dem Veranstalter neue Rekorde, den Sportlern ein Top-Laufereignis in toller Atmosphäre und den Zuschauern eine sehenswerte Veranstaltung. An beiden Tagen waren über 1000 Läufer unterwegs. Der Marathon-Club Eschweiler (MCE) schickte neun Mitglieder an die Startlinie.