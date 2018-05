Eschweiler - Marathon-Club tobt sich am Wochenende gleich bei zwei Wettbewerben aus

Eschweiler.

Bei kühlen und windigen Wetterbedingungen fand am 1. Mai der Nordpark-Duathlon in Mönchengladbach statt. Mit an der Startlinie standen 7 Athleten vom Marathon-Club Eschweiler. Als erstes durften die Teilnehmer eine Wendepunktstrecke von 5 km laufen, danach 20 km Rad fahren und noch mal 2,5 km laufen.