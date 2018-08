Eschweiler - „Man darf auch mal eine Nacht durchzocken“

Anlaufstellen der Suchtberatung

Die Suchtberatung der Städteregion Aachen hat zwei Beratungsstellen, in Alsdorf und in Eschweiler an der Bergrather Straße 51 - 53. Sowohl Betroffene als auch Angehörige können das Gespräch suchen.

Der Erstkontakt erfolgt immer über die offene Sprechstunde, die montags von 15 bis 18 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr stattfindet. Alle Beratungen sind vertraulich, freiwillig, kostenlos und unterliegen der Schweigepflicht.

Weitere Informationen zur Suchtberatung unter 883050, per E-Mail an info@sucht-ac.de oder auf www.sucht-ac.de.