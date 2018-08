Eschweiler.

Sie wollen vor allem ein interessantes und vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche schaffen, erklären Pascal Visé und Natascha Buhlrich. Die beiden Malteser leiten die im April gegründete Malteser-Jugend der Gliederung in Eschweiler. Alle zwei Wochen dienstags kommen die Jugendleiter mit den bislang elf Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren in der Unterkunft an der Johannisstraße in Weisweiler zusammen.