Eschweiler.

In Eschweiler sind die Jungsozialisten (Jusos) wer – das sah der Beobachter bei der Jahreshauptversammlung der SPD-Jugendorganisation in der Indestadt schon an der geballten Präsenz der Polit-Prominenten: Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Bundestagskandidatin und Ratsherren.