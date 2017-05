Stickstoffdioxid schädigt die Atemwege

Als Reizgas mit stechend-stickigem Geruch wird Stickstoff-Dioxid (NO) bereits in geringen Konzentrationen wahrgenommen. Da der Stoff schwer in Wasser löslich ist, dringt er auch in tiefere Bereiche des Atemtrakts (Bronchiolen, Alveolen).

Bereits bei relativ niedrigen Konzentrationen kommt es zu einer akuten Erhöhung der Atemwegswider­stände. Längerfristige, intensive Belastungen können zu Behinderungen des Gasaustausches, zu Entzündungsreaktionen und zu Beeinträchtigungen der Infektionsresistenz führen.

Besonders empfindliche Personengruppen, vor allem Asthmatiker, reagieren schon auf niedrigere NO-Konzentrationen.

Für Stickstoffdioxid kann nach aktuellem Kenntnisstand kein Schwellenwert benannt werden, bei dessen Unterschreiten langfristige Wirkungen von NO auf den Menschen ausgeschlossen werden können.

Die verfügbaren Ergebnisse aus großflächigen Untersuchungen legen laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) nahe, dass Probleme mit Atemwegen bei Kindern bei einem Jahresmittel von 50 bis 75 Mikrogramm NO pro Kubikmeter Luft auftreten. (Quelle: Lanuv)