Eschweiler - Lohn gelingt Aufstieg mit einem Kantersieg

Eschweiler. Die 1. Mannschaft des FC Rhenania Lohn steigt in die Kreisliga A Düren auf.

Das Team von Trainer Frank Löhr sicherte sich am Sonntag die Meisterschaft in der Kreisliga B, Gruppe 1, mit einem 5:0-Heimsieg gegen den Merscher SV. Vor der Pause brachte Torwart Manfred Wangnick die Rhenania mit einem Foulelfmeter in Führung. Nach der Pause schlug die Zeit von Sven Nowak: Der Stürmer markierte einen lupenreinen Hattrick. Auch Rachid Zerouali traf im zweiten Durchgang. Nach dem Schlusspfiff war der Jubel im Lohner Stadion am Blausteinsee natürlich groß. Zum Abschied setzten sich Trainer Frank Löhr und sein Co-Trainer Zbigniew Dawidowski damit die Krone auf.