Liebfrauenschule setzt Zeichen für den Schutz von Frauen

Eschweiler. „Nein zu Gewalt an Mädchen und Frauen“: Angeregt durch die Projektarbeit zu Gewalt gegen Frauen im März dieses Jahres wollen Schülerinnen und Schüler der Q1 von der Bischöflichen Liebfrauenschule auf den internationalen Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ am 25. November aufmerksam machen.

Solidarisch demonstrieren Frauen und Männer von Berlin über Honduras bis nach Burkina Faso gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Gemeinsam mit ihnen zeigen die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Engagement, dass dieses Thema keine Grenzen kennt und setzen mit der Terre Des Femmes „Frei leben – ohne Gewalt“-Fahne ein sichtbares Zeichen. Die Organisation für Menschenrechte für die Frau hat 2017 den Schwerpunkt „Mädchen schützen. Weibliche Genitalverstümmelung gemeinsam überwinden“ ausgewählt.

Betroffene auch in Deutschland

Hiervon sind alleine in Deutschland mehr als 58.000 Mädchen und Frauen betroffen und mindestens 13.000 Mädchen gelten als gefährdet.

Der 25. November ist in diesem Jahr ein Samstag, die Fahnenaktion findet deshalb am Montag, 27. November, in der zweiten großen Pause auf dem Schulhof der Bischöflichen Liebfrauenschule statt. Bereits am 16. November haben die Schülerinnen und Schüler durch ihren Waffelverkauf 150 Euro erwirtschaftet, die an ein Hilfsprojekt im afrikanischen Statt Burkina Faso weitergeleitet werden sollen.