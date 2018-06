Eschweiler.

Jahrelang hagelte es Beschwerden aus Eschweilers nördlichen Stadtteilen: Während nahezu überall in Europa das Internet immer schneller und damit effektiver wurde, herrschten in Eschweilers Randbezirken Zustände, die eine Postübermittlung per Brieftaube fixer erscheinen ließen als per Datenübertragung.