Eschweiler - Leichathletik: Felix Wittmann ist schnell unterwegs

Eschweiler. Beim Hallensportfest des SC Bayer 06 Uerdingen in der Düsseldorfer Leichtathletikhalle ging Felix Wittmann für die LSG Eschweiler in der Klasse der M15 an den Start. Bereits im Training hatte sich gezeigt, dass der Dritte der Nordrhein-Crossmeisterschaften auch auf der Mittelstrecke Potenzial hat.

Dies bewies Felix in seinem Lauf überzeugend. Vom Start übernahm er die Führung. Nach zwei Hallenrunden kam er bei 400 Metern unter einer Minute durch, und nach einer weiteren Runde durchlief er die 600 Meter in unter 1:32 Minuten. In der Schlussrunde gelang es ihm dann, das Tempo hoch zu halten und nach 2:04:05 Minuten das Ziel zu erreichen und mit deutlichem Vorsprung diesen Lauf zu gewinnen. Die erreichte Zeit liegt deutlicher unter der Norm für die Nordrhein-Hallenmeisterschaften der männlichen Jugend U8 Mitte Januar in Leverkusen.