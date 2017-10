Eschweiler-Hehlrath.

Nach dem Erfolg der ersten Auflage folgten auch in diesem Jahr zahlreiche Fußballer der Einladung des Spielmannszugs Hehlrath zum großen Lebendkicker-Turnier. An den Metallstangen im maßstabsgetreu großen Kickerfeld bewiesen sich gleich 14 Teams. Der beeindrucke Wanderpokal konnte dann am Ende auch von waschechten Lokalmatadoren in die Höhe gestemmt werden.