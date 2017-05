Eschweiler.

Nach Südkorea reisen Dennis und Lea Röhrig zwar erst in zwei Monaten, aber die Vorbereitungen für die Mulimpia, die offene Weltmeisterschaft in den Kampfkünsten laufen bereits jetzt auf Hochtouren. In der Sportschule Chae werden der zehnjährige Dennis und seine zwei Jahre jüngere Schwester Lea vor allem in Taekwondo und Haidong Gumdo, der Schwertkampfkunst, von Meister Chae Seung-Eun ausgebildet.