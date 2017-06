Laurenzberg trifft auf Eicherscheid 2: Steigt der SCB doch noch auf? Letzte Aktualisierung: 16. Juni 2017, 07:13 Uhr

Eschweiler/Stolberg. Die Fußballer des SCB Laurenzberg bekommen gleich zwei Chancen auf den Aufstieg in die Kreisliga B. Das Team wurde Zweiter in der Kreisliga C Staffel 3 und tritt nun am Sonntag zum ersten Relegationsspiel an. Auf dem Kunstrasenplatz der SG Stolberg in Gressenich wird um 15 Uhr die Begegnung gegen Eicherscheid 2 angepfiffen.