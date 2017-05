Langerweher Schüler treffen auf niederländische Autoren

Eschweiler/Langerwehe. „Europa in die Schule schmuggeln“ , dies gelang im doppelten Wortsinn den drei Lehrerinnen der Europaschule Langerwehe, Sieglinde Löschner-Bressem, Elena Krosch und Susanne Nehls, die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 9 und das deutsch-niederländische Krimiduo Thomas Hoeps und Jac Toes für einen Projekttag zusammenbrachten.

Unter Anleitung der Literaturprofis lernten die Literatur Interessierten im Schnellverfahren, wie man einen spannenden Kurzkrimi verfasst. Aber nicht nur das Autorenteam war „europäisch“, auch inhaltlich ging es um Europa; denn ausgehend von einem Blick in die Geschichte, als Grenzkontrollen noch an der Tagesordnung waren und später Kaffee, Zigaretten und dergleichen geschmuggelt wurden, entwarfen die Schüler ein Szenario für eine Schmuggelgeschichte der Neuzeit.

In ihren Werken griffen sie aktuelle Themen auf, wie den Handel mit Menschen oder aber setzten ihre Geschichten in die Zukunft und entwarfen ein dystopisches Europa mit totalitären Einzelstaaten und wieder eingeführten Grenzkontrollen, wo Waffen, Flüchtlinge und vieles mehr geschmuggelt wird.

Die Langerweher Schüler machten die Erfahrung, dass sich ihre Geschichten, war man über die Anfangsphase hinaus, inhaltlich „von selbst schrieben“, das Feilen an der richtigen Formulierung jedoch viel Arbeit ist. In einer Vorleserunde präsentierten die Nachwuchsautoren den Profis ihre Resultate und erhielten ein professionelles und ermutigendes Feedback. Am Nachmittag lasen die Autoren vor großem Publikum einige besonders gelungene Passagen der Schülergeschichten.