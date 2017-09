Kunstvolles Spiel mit Farbe und Metallen im Hotel de Ville

Vernissage am

6. Oktober um 18 Uhr

Die Vernissage zur Ausstellung ist am Freitag, 6. Oktober, um 18 Uhr.

Die weiteren Öffnungstage: am Samstag, 7. Oktober, ab 11 Uhr. Das Ende ist an diesem Tag offen. Am Sonntag, 8. Oktober, von 11 bis 17 Uhr.