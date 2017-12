Eschweiler.

„Eine Comedyshow findet man an jeder Ecke. Wir wollen anders sein und vor allem den Nachwuchs fördern“, erklärt Moderator und Comedian Udo Wolff das Konzept von „Kumuco“. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Show für Kleinkunst, Musik und Comedy, die am 19. März 2018 das erste Mal in Eschweiler, im Talbahnhof, Station macht.