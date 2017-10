Eschweiler.

Mitten im Zentrum Eschweilers, an der Preyerstraße, befindet sich seit mittlerweile 70 Jahren die Kordt GmbH & Co KG, ein auf Lehren, Handmessgeräte und Prüfeinrichtungen spezialisiertes Familienunternehmen. Der runde Firmengeburtstag in diesem Jahr war der Anlass, mit Geschäftsführer Thomas Jantzen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Firma zu sprechen.