Eschweiler.

In St. Jöris knallen am Sonntag die Sektkorken. Dem dortigen SV ist zwei Spieltage vor Saisonschluss der Aufstieg in die Kreisliga A gelungen. Grund zur Freude für den Club in dem kleinen Ort. Dort wird seit Jahren Kontinuität gelebt: Der Vorsitzende Rudi Bittins und der Trainer Wilfried Lisowski sind gefühlt eine Ewigkeit im Amt. Beide trugen auch als Spieler das St. Jöriser Trikot.