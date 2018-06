Eschweiler-Röthgen - Königsvogelschuss bei der St.-Rochus-Schützenbruderschaft in Röthgen

Eschweiler-Röthgen.

Bei zu Beginn sonnigem Wetter startete die St.-Rochus-Schützenbruderschaft Eschweiler-Röthgen unter der Leitung von Brudermeister Norbert Sewelies am Fronleichnamstag ihren Königsvogelschuss. Anstatt eines traditionellen Königsvogelschusses fand alternativ ein Geld-Vogelschuss am Schützenheim an der Odilienstraße statt, da sich im Vorfeld niemand für das Amt des Schützenkönigs beworben hatte.