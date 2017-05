Mit einem „Kaiser“ beim Fest an Pfingsten

Der Königsvogelschuss der St.-Blasius-Schützen Kinzweiler erbrachte folgendes Ergebnis: Schülerprinz wurde mit dem 40. Schuss Michael Müller, Jugendprinz mit dem 44. Schuss Stephan Bonn.

Dessen Mutter Susanne Bonn muss nun bald Abschied von ihrem Amt als Kaiserin nehmen. Ihr Schützenbruder Mike Grothe löst sie ab. Zwei Mal war er schön König und darf sich nun mit dem dritten Titel „Kaiser“ nennen.

Das Feiern können und müssen die Schützen auch in den nächsten Tagen nicht lassen. Eine Disko-Party in der Festhalle steigt am Samstag, 3. Juni, ab 20 Uhr.

Höhepunkt des eigentlichen Schützenfestes am Pfingstsonntag, 4. Juni, ist die Messe in der örtlichen Pfarrkirche mit der Krönung der neuen Majestät um 17 Uhr.

Den Ausklang bringt der Pfingstmontag mit dem Frühschoppen ab 11 Uhr und der Kaffeetafel für Senioren im Schützenheim neben der Festhalle ab 15 Uhr.