Eschweiler - Kölner Kammerphilharmonie gibt Gastspiel in der Dreieinigkeitskirche

Eschweiler. Zum wiederholten Male gastiert die Kammerphilharmonie Köln im Rahmen ihrer Weihnachtskonzerte in Eschweiler. Unter dem Motto „Klassik überall“ gelangen in diesem Jahr unter anderem Werke von Vivaldi, J.S. Bach, Purcell und Paganini zur Aufführung.

Der Termin für das Konzert ist Donnerstag, 28. Dezember, ab 19 Uhr in der Dreieinigkeitskirche. Solisten des Abend sind: Anton Georg Gölle (Violine), Sabine Könner (Sopran), Adrian Pulido Bautista (Oboe).

„Klassik überall“ – das ist das Motto der Kammerphilharmonie Köln. Dabei spielt es für die Musiker keine Rolle, ob sie in einer kleinen Dorfkirche, unter freiem Himmel, dem Kölner Dom oder im Sydney Opera House spielen – ihre Spielfreude ist jedes mal dieselbe. Gegründet wurde die Kammerphilharmonie in der Stadt, deren Namen sie trägt: Köln. Jener Stadt, die für ihre Musikhochschule, ihre Musik- und Instrumentalpädagogen weltweit berühmt ist. Seit Jahrzehnten werden hier Musikergenerationen ausgebildet, die in Sachen Musikalität in der Welt Ihresgleichen suchen. Sich diesen Talenten bedienend, erwächst ein Stamm an hervorragenden Musikern, die in wechselnder Besetzung unser Motto in die Welt tragen.

Die Kammerphilharmonie Köln ist auf der ganzen Welt zu Hause. Die Tourneen führen die Musiker unregelmäßig nach Neuseeland, Australien, Spanien, Großbritannien, Irland und viele andere Länder – und natürlich Deutschland. Dabei kommt der Auswahl der Werke und der Solisten besondere Bedeutung zu. Durch die facettenreiche Zusammensetzung des Ensembles gibt die Kammerphilharmonie Köln jedem ihrer Mitglieder die Möglichkeit, sich als Solist zu präsentieren.

Der besondere Reiz der Programme liegt im Aufeinandertreffen populärer wie auch unbekannter Werke verschiedenster Musikepochen. So treten vertraute Größen wie Wolfgang Amadeus Mozart und Antonio Vivaldi in Dialog mit Werken von Sergei Prokofieff bis Tangokönig Astor Piazzolla. Diese Mischung verspricht große Abwechselung auf höchstem Niveau, ohne dass die Kölner dabei den musikalischen Zeigefinger erheben. Musik soll schließlich unterhalten und nicht belehren. Menschen auf der ganzen Welt für klassische Musik begeistern – das sieht die Kammerphilharmonie als ihre Maxime.