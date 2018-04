Aachen - Knappe Niederlage bei den Routiniers aus Aachen

Aachen. Zur geliebten Anwurfzeit um 14 Uhr am Sonntagmittag trat die erste Mannschaft der Eschweiler SG beim aktuell Drittplatzierten der Kreisliga Schwarz-Rot Aachen 3 an.

Die Partie entwickelte sich zu Beginn recht ausgeglichen. Die Gastgeber erwischten den leicht besseren Start, die ESG konnte jedoch schnell wieder zum 3:3 ausgleichen. Über ein 5:4 konnte sich Schwarz-Rot in Folge jedoch auf 8:4 absetzen. Dies war vor allem der mangelnden Chancenauswertung der Gäste geschuldet. Leichtfertige Ballverluste und schlechte Abschlüsse ließen die Indestädter zurückfallen.

Nach einer Auszeit und kleinen taktischen Justierungen konnte nun vor allem die Eschweiler Abwehr sich stabilisieren und ESG konnte in der Folge wieder ausgleichen (9:9). Kopf an Kopf ging es weiter bis zum Pausenpfiff (12:12), wobei Eschweiler nach Abpfiff noch ein direktes Freiwurftor aus fast 15 Metern gelang, welches die erste Führung des Spiels und den gleichzeitigen Halbzeitstand von 12:13 bedeutete.

Die Marschroute für die zweite Halbzeit war klar: Weiterhin eine kompakte Abwehr stellen und die Chancenauswertung auf einem guten Niveau halten. Vor allem Zweiters gelang den Indestädtern überhaupt nicht. Das Offensivspiel war wieder geprägt von kleinen Fehlern und falschen Absprachen. Die routinierten Aachener nutzen dies gnadenlos und konnten auf 17:13 davonziehen. Ein weiteres Mal konnte sich die Mannschaft um Kapitän Kivircik wieder ins Spiel kämpfen. Fehlwürfe der Gastgeber und konsequente eigene Abschlüsse führten zum 19:19 in der Mitte der zweiten Halbzeit.

Zu wenig Routine

Nun ergab sich das altbekannte Spiel: Schwarz-Rot Aachen spielte seinen Stiefel gekonnt runter, während sich die junge Eschweiler Mannschaft den ein oder anderen Fehler erlaubte. Dadurch konnten die Gastgeber mit einer leichten Führung (23:22) in die Schlussphase gehen, welche sie sich auch nicht mehr nehmen ließen. Das Spiel endete mit 25:23. Den Siegeswillen konnte man der Eschweiler SG nicht absprechen, am Ende mangelte es jedoch einfach an Routine und Sicherheit.

Für die ESG spielten: Becker, Frank; Blume, Lars; Velden, Simon; Hoffmann, Niels (1); Kembügler, Lars (4); Kivircik, Engin (3); Krahe, Karsten; Mann, Kevin (2); Morsch, Philipp (7); Poick, Simon (3); Weber, Daniel (3/1); Wild, David.