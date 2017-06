Eschweiler.

Die hohe Abbrecherquote in den Integrationskursen mancher Städte sorgte für Schlagzeilen. Für Eschweiler gelte dies jedoch nicht, machen die Leiterin der Volkshochschule, Silvia Hannemann, und die VHS-Fachbereichsleiterin für Sprachen, Marga Müller, deutlich. Von den 760 angemeldeten Personen in Integrationskursen haben 679 in den vergangenen Jahren die Prüfung erfolgreich bestanden.