Kleinspielfeld steht immer noch ungenutzt in Kinzweiler Von: pan

Letzte Aktualisierung: 18. Oktober 2017, 17:56 Uhr

Eschweiler. Die Zukunft des Kleinspielfelds auf dem Sportplatz Am Maxweiher der Sportfreunde Hehlrath ist eigentlich geklärt: Einstimmig sprach sich der Sportausschuss dafür aus, dass die Anlage in Kinzweiler ab- und im Weisweiler Park wieder aufgebaut wird. Der Beschluss ist inzwischen zwei Jahre her – geschehen ist nichts.