Eschweiler.

Klassik pur um 5 Uhr – das ist auch dieses Mal die Devise, wenn Jozsef Acs musiziert und Siegfried Tschinkel moderiert. Bei der nun vierten Auflage soll der Talbahnhof am Sonntag, dem 15. Oktober, zum gemütlichen Salon werden, in dem klassische Melodien jener Filme dargeboten werden, die wie ihre musikalischen Begleiter zu Klassikern avanciert sind: Classics at the Movies – oder auch Musik als Medium der Emotionen.