Jülich - Kirchenkreis präsentiert neues Jahresprogramm

Jülich. Die Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Jülich stellt ihr neues Programm mit einer Auftaktveranstaltung vor.

Das diesjährige Jahresthema lautet: „Alles im Fluss. Leben mit Wandel und Veränderung“. Die Leiterin der Erwachsenenbildung, Elke Bennetreu wird in kurzweiligen Interviews das Programmvorhaben vorstellen. Musikalisch wird der Abend von Alan Arif gestaltet.

Er wurde 1967 in Sulaimaniyya, Irakisch-Kurdistan, geboren und beendete sein Musikstudium an der Universität Bagdad 1988. Bis 1996 arbeitete er in Sulaiymaniyya als Musiklehrer. Seitdem lebt er in Düren, gibt Konzerte und musiziert unter anderem mit dem Kammerorchester der Cappella Villa Duria.

Die Auftaktveranstaltung findet am Freitag, 2. Februar 2018 von 17 bis ca. 19.45 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Düsseldorfer Straße 30 in Jülich statt. Aus organisatorischen Gründen bittet der Veranstalter um eine Anmeldung unter Telefon 02461/99660 oder eeb@kkrjuelich.de.