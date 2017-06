Eschweiler.

Der erste Artikel unserer Zeitung über Jakob Bündgen Hobby hängt in einer Vitrine. Vor über 30 Jahren berichteten wir, dass der 70-Jährige Karnevalsorden sammelt. Und die Sammlung wuchs an, Session für Session. Irgendwann war die Wohnung zu klein, die Idee, ein Karnevalsmuseum wurde geboren. Nun steht das zehnjährige Bestehen an.