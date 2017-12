Eschweiler - Karl-Heinz Krott: Vom Patternhof bis ins legendäre Maracana

Eschweiler.

Der Name Karl-Heinz Krott wird wie kaum ein anderer mit dem Fußball in der Eschweiler Sport-Gemeinschaft in Verbindung gebracht. Nur drei Jahre wurde seine Zeit bei der ESG unterbrochen. Es waren die Jahre, in denen der „Vollblutstürmer“ in der Bundesliga für Alemannia Aachen auf Torejagd ging. Dazu später mehr.