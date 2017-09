Kanal in zehn Straßen muss dringend saniert werden Von: rpm

Letzte Aktualisierung: 27. September 2017, 19:01 Uhr

Eschweiler. Rund 1,3 Millionen Euro soll sie kosten, die Sanierung schadhafter Kanäle in der Inde-stadt. In gleich zehn Straßen, so haben Überprüfungen festgestellt, sind die Abwasserleitungen in einem Zustand, der keine Verzögerungen bei der Sanierung mehr zulässt.